Hava durumu 8 Temmuz: Meteroloji uyardı yine kavrulacağız!

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen aşırı sıcaklar geri dönüyor. Meteoroloji'nin yayınladığı uyarıya göre birçok bölgede yine sıcaklıklar mevsim normallerini aşacak ve aşırı sıcaklar etkili olacak.

Yurdu etkileyen sıcaklar bir süre mola vermiş ve hava mevsim normallerine dönmüştü. Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre ara veren sıcaklar tekrar etkili olacak. Hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YİNE KAVRULACAĞIZ

Meteoroloji’nin gelen sıcaklık dalgası için yaptığı uyarı şu şekilde;

Hava sıcaklıklarının; Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31, Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında ülkemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.