Hukuk öğrencilerini engellediler!

Çeşitli üniversitelerden hukuk öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Öğrencileri Meclisi’nin bir çalışması olan “Bana anayasayı sor” çalışmasına dün yaşanan saldırının ardından, bugün de engelleme girişiminde bulunuldu.