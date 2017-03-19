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Hukuk öğrencilerini engellediler!

Çeşitli üniversitelerden hukuk öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Öğrencileri Meclisi’nin bir çalışması olan “Bana anayasayı sor” çalışmasına dün yaşanan saldırının ardından, bugün de engelleme girişiminde bulunuldu.
21:3319 Mart 2017
Gündem
Hukuk öğrencilerini engellediler!
Çeşitli üniversitelerden hukuk öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Öğrencileri Meclisi’nin bir çalışması olan “Bana anayasayı sor” çalışmasına dün yaşanan saldırının ardından, bugün de engelleme girişiminde bulunuldu.

Hukuk Öğrencileri Meclisi'nin düzenlediği “Bana anayasayı sor” çalışmasına dün yaşanan saldırının ardından bugün de engelleme girişiminde bulunuldu.

 

İstanbul'da yaşayan hukuk fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Meclis, bir süredir “Bana Anayasayı Sor!” yazılı önlükler giyerek sokakta vatandaşlara anayasa değişikliğini anlatıyordu.

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Anayasa maddelerinin içeriğini anlatmak amacıyla çalışma başlatan Hukuk Öğrencileri Meclisi'nin, Üsküdar'da açtığı standa bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganlarıyla bugün engelleme girişiminde bulundu.

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