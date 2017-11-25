İBB, borçlarına karşılık İETT’nin binasına el koydu | Son dakika haberi

İETT’nin Genel Müdürü Arif Emecen’in görevden alınması yetmedi kurumun Karaköy Tünel’deki 7 katlı genel müdürlük binası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı. Emecen’in görevden alınma nedeninin 300 yeni otobüsün bir türle seferlere başlamaması olduğu konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarında İETT ile ilgili dikkat çekici kararlar alındı. Yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın 16 kasım günü mecliste bütçe sunumu yapan İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i 21 Kasım günü görevden aldığı ortaya çıktı. Emecen görevden alınmadan önce de 17 Kasım tarihli meclis oturumunda Karaköy Tünel'deki İETT'ye ait İstanbulkart Başvuru Merkezi olarak kullanılan bin 57 metrekarelik arazinin İBB tarafından alınmasına karar verildi. Hukuk Komisyonu'na verilen bilgide genel müdürlüğe ait 7 katlı binanın İETT'nin İBB'ye olan borcuna karşılık alınacağı açıkladı. CHP grubu karara itiraz etti. Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Meclis Üyesi İsa Öztürk “Bu İETT'nin özelleştirilmesine yönelik bir adım olduğu için karşı çıktık. İETT'nin özelleştirilmesine karşıyız, mülklerinin de elinden alınmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

KULİSLERDE 300 OTOBÜS KONUŞULUYOR

İETT'nin 2 milyar 140 milyon liralık 2018 bütçesinin kabulünün üzerinden birkaç gün sonra Emecen'in görevden alınması İBB kulislerini de hareketlendirdi. Kulislerde Başkan Mevlüt Uysal'ın, yeni alınan 300 yeni otobüsün hala seferlerine başlamamasına tepki gösterdiği konuşuluyor. Emecen'in Uysal'a “alımları durduğununuz için şoför alımı yapamadık” yanıtını verdiği, Uysal'ın da “Alımlar bir hafta önce durduruldu. Daha önce ne yapıyordunuz? Şoför almadığınız için yoğunluktan izinli günlerinde bile çalışmak zorunda kalıyorlar” dediği öne sürülüyor. Emecen'in bütçe sunumunda duyurduğu “metrobüs hattı Silivri'ye uzatılacak” müjdesine de Uysal'ın sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

UYSAL: ÇOK ŞİKAYET VARDI

Mevlüt Uysal'ın önceki gün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İSMEK öğretmenleriyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte yaptığı açıklamalar da kulislerdeki iddiaları doğrular nitelikte. Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen’in başta metrobüs olmak üzere İETT’ye gelen şikayetler üzerine görevden aldıklarını belirterek, ” Büyükşehir’de en fazla şikayet nereden geliyor derseniz metrobüslerden ve İETT’den. Arkadaşımızın bugüne kadar muhakkak ki güzel hizmetleri oldu ama eksik kaldığını düşünüyoruz. değiştirdik. İnşallah o şikayetleri daha aza indirecek yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz” dedi.