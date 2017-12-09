IŞİD operasyonunda 23 yabancı yakalandı

İSTANBUL TEM Polisi, terör örgütü IŞİD'e yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Daha önce çatışma bölgelerine giden ve örgütle irtibatlı 'Yabancı Terör Savaşçısı' (YTS) 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), terör örgütü IŞİD’in transfer hücrelerinden birini daha belirledi. Yapılan aramalarda Suriye ve savaş bölgelerine gitmek isteyen yabancı uyruklu bazı şüpheliler de tespit edildi. Araştırmaların tamamlanmasının ardından 6 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin YTS olduğu iddia edildi. Şüphelilerin daha önce savaş bölgelerinde bulunduğu ve IŞİD saflarında yeraldıkları öne sürüldü. Suriye’deki çatışma bölgelerine gitmek isteyen şüphelilerin örgütle irtibat halinde olduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.