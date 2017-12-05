İstanbullulara bir uyarı daha: ‘Donabilir..’ | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? (6 Aralık hava durumu)

Meteoroliji son dakika uyarıları yapmaya devam ediyor. Hava sıcaklığını ani düşüşü İstanbulluların aklına kar ne zaman yağacak sorusunu getiriuyor. İSKİ de soğuk hava dalgasıyla birlikte su tesisatlarının donma tehlikesine karşı önlem alınması için uyarıda bulundu. Peki 6 Aralık hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yarın gelecek mi? İşte Meteoroloji'den uyarılar ve hava durumu...

İSKİ vatandaşları uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada ‘Hava sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.’ denildi. Gün boyu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamalar ve hava sıcaklıklarındaki ani düşüş İstanbulluları korkuttu. Kar ne zaman yağacak sorusu İstanbul’da yaşayan vatandaşların gündemi oldu. İşte 6 aralık hava durumu ve uyarılar…

İSKİ UYARDI: ‘DONABİLİR…’

İşte o uyarı;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir

Sayaçların donmaya karşı korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Kar soğuğuna hazırlanarak, su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir:

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilirler.

İstanbullulara önemle duyurulur.

HAVA DURUMU

Halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı ülkemizin, 04.12.2017 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın Salı gecesi ve Çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara'da Pazartesi akşam saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın Salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura döneceği, Çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bugün (03.12.2017 Pazar) akşam saatlerinden itibaren Trakya, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yağışların başlaması bekleniyor.

Yarın (04.12.2017 Pazartesi) Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

05.12.2017 Salı günü: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, ve İç Anadolu'nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

06.12.2017 Çarşamba günü: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

07.12.2017 Perşembe günü: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin 08.12.2017 Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Ülkemizde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler

Buzlanma – Don Olayı