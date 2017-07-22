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Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık ilk kez jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı. Kararname Resmi Gazate'de yayımlandı.

00:5122 Temmuz 2017
Gündem
Jandarma terfi kararnamesi açıklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık ilk kez jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı. Kararname Resmi Gazate'de yayımlandı.

Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra bu gece Resmi gazete’de yayınlandı.

Jandarma subaylarının terfileri daha önce diğer askeri birliklerde olduğu gibi Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura’da karara bağlanıyordu. 27 Temmuz 2016’da yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlanmış, jandarma generallerinin tayin ve terfilerinin de üçlü kararname ile yapılması düzenlenmişti.

Kararnamede şunlar kaydedildi:

“1 – Jandarma Genel Komutanlığı Korgeneral İbrahim Yaşar’ın ve Tümgeneral Ali Özkara’nın 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 49/(f) maddesine göre, 24.07.2017 tarihinden itibaren emekliliğe sevkleri uygun görülmüştür.

2- Bu kararı İçişleri Bakanlığı yürütür. ”

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN JANDARMA KARARNAMESİ

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