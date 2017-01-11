Kadıköy’de kedi evi cinayeti! Ünlü psikolog öldürüldü

Ünlü psikolog Alper Engeler, 'hayvanlar üşümesin' diye Moda'da kaldırıma yaptığı kedi evi yüzünden tartıştığı bir şahıs tarafından vahşice öldürüldü. Cinayeti işlediği gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan Hızır Erdoğan polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ünlü psikolog Alper Engeler, 'hayvanlar üşümesin' diye Moda'da kaldırıma yaptığı kedi evi yüzünden tartıştığı bir şahıs tarafından vahşice öldürüldü. Cinayeti işlediği gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan Hızır Erdoğan polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün akşam saatlerinde Kadıköy Moda’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 49 yaşındaki psikolog Alper Engeler oturduğu apartmanın yakınlarındaki Ağabey Sokak’taki kaldırıma tahtadan kedi evi kurarken bir komşusu ile tartışmaya başladı. İddiaya göre sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Engeler tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Engeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayvan sevgisi ile tanınan Engeler’in ölümü yakınlarını yasa boğdu. sozcu.com.tr’ye konuşan Alper Engeler’in bir arkadaşı “Kedileri çok severdi… Kar altında kalmasınlar diye onlara kaldırıma kurmak için tahtadan kedi evi almış. Onu kurarken bir komşusu ile tartışmaya başlamış ve bıçaklanmış. Çok üzgünüz. Bıçaklayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmış” dedi.

KATİL ACIBADEM’DE YAKALANDI

Saldırgan şahıs olaydan saatler sonra polis ekipleri tarafından Acıbadem’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet güçleri “Şahısların arasında daha önceye dayanan bir husumet olduğu değerlendiriliyor” dedi.

CİNAYETİ AYRINTISIYLA ANLATTI

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Erdoğan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde Hızır Erdoğan’ın, “Alper’i mahalleden daha önce az tanırım ancak taşınmışlardı. Ben dükkanda yatar kalkarım. Gece yarısı birisi kapıyı yumruklayarak küfür ve hakaret etti. Ben de ne olduğuna bakmak için kalkıp dışarı çıktım. Alper’in aşağıdan geldiğini gördüm. ‘Sen miydin kapıma vuran’ deyince küfür ederek ‘Evet ben vurdum’ dedi. Alper alkollüydü. Montundan zıpkını çıkardığını gördüm. Zıpkınla ateş edecek sandım. Ben de 2 metre yakınımda olan bıçağı aldım. Uyku sersemliğinin etkisiyle, uzaklaşsın diye bıçağı salladım. İkimiz birlikte düştük. Bıçakta ya da Alper’de kan görmedim. Kapıyı kilitleyip aşağı doğru yürümeye başladım. Daha sonra arkadaşımı arayarak şahsın yerde yatıp yatmadığını sordum. Ambulans çağırmasını söyledim. Pişmanım.” dediği öğrenildi.

Mahkeme Hızır Erdoğan’ın, “Kastan adam öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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