Karlov suikastinde flaş gelişme

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapımcı Hayreddin Aydınbaş, "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Aydınbaş’ın, İstanbul’da yürütülen bir soruşturmada da FETÖ’nün "Bölge Tarama Mesullerinden (BTM)" birisi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunduğu ve örgütle ilişkisini itiraf ettiği öğrenildi.

Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada geçen Çarşamba günü flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Âdem Akıncı tarafından yürütülen ve Türk-Rus işbirliğiyle sürdürülen soruşturmada yapımcı Hayreddin Aydınbaş, adliyeye getirilerek sorgulandı. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Aydınbaş, “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Aydınbaş’ın, İstanbul’da yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında da örgütün “Bölge Tarama Mesullerinden (BTM)” biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenildi. Aydınbaş’ın örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği ancak 2008 yılından sonra örgütten koptuğunu iddia ettiği belirtilirken, savcılığın bu iddiayı inandırıcı bulmadığı kaydedildi. Aydınbaş'ın örgütün Rusya yapılanmasında görevli isimler arasında değerlendirdiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonrası Aydınbaş'ın 2012-13 yıllarında firari FETÖ'cü Önder Aytaç ile de telefon trafiğinin olduğu bildirildi.

DHA