Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Eşinden ayrılma aşamasında olan Salim Koç, tartıştığı kayınpederi 52 yaşındaki Faruk Zeki Sargındağ'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay Adana’nın merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Eşi, ayrılma aşamasında olduğu Salim Koç ile birlikte yaşadığı evi terk etti. Bunun üzerine damat Koç, kayınpederi Sargındağ’ı konuşmak için çağırdı.

Dışarıda bir süre alkol alarak konuşan, Koç ile Sargındağ arasında tartışma çıktı. Koç yanında bulunan pompalı tüfekle kayınpederi Sargındağ’ı başından vurarak öldürdükten sonra tüfeği başına dayayarak tetiği çekti.

Silah sesini duyanların araması üzerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen, ağır yaralı Koç ve Sargındağ kurtarılamayarak öldü.

Olay yerindeki tüfek ve alkol şişelerini inceleyen ekipler, soruşturma başlattı.

DHA