Kemer’e şehit ateşi düştü!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Aktütün bölgesinde şehit olan 25 yaşındaki sözleşmeli er İsmet Sevinç'in acı haberi Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki ailesine verildi. Anne Meryem Sevinç fenalaşarak hastaneye götürülürken, baba Mustafa Sevinç "Vatan sağ olsun" dedi.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Aktütün bölgesinde saat 05.00 sıralarında şehit olan sözleşmeli er İsmet Sevinç’in şehadet haberi Kemer’de annesi Meryem Sevinç ile babası Mustafa Sevinç’e verildi. Acı haberi alan anne Meryem Sevinç fenalaşarak Kemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Baba Mustafa Sevinç de hastaneye geldi. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül de aileye destek olmak için hastaneye geldi.

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Kemer’de bir otelde çamaşırhane görevlisi olarak çalışan Mustafa Sevinç ile memleketleri Hatay’ın İskenderun İlçesi’nden yazları Kemer’e çalışmak için gelen ve başka bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Meryem Sevinç’in bir süredir ayrı yaşadığı kaydedildi.

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Mustafa Sevinç, “Vatan sağ olsun. 2 yıl önce görmüştüm. Daha sonra hiç görüşmedim. Haberi kardeşim verdi” dedi.

Sözleşmeli er İsmet Sevinç’in 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı ve ilk görev yerinin de Hakkari olduğu belirtildi. Şehit İsmet Sevinç’in yaklaşık 1 ay önce annesini görmek için Kemer’e geldiği ve daha sonra görev yerine döndüğü kaydedildi. Şehit İsmet Sevinç’in cenazesinin yarın öğle vakti memleketi Hatay İskenderun’da toprağa verileceği, ailenin de bugün uçakla İskenderun’a gideceği belirtildi.

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AİLE İSKENDERUN’A YOLA ÇIKTI

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Aktütün bölgesinde şehit olan sözleşmeli er İsmet Sevinç’in annesi Meryem Sevinç ve babası Mustafa Sevinç, Kemer Devlet Hastanesi’nden ayrılıp İskenderun’a gitmek üzere yola çıktı. Fenalaştığı için hastanede tedavi edilen Meryem Sevinç, tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıktı. Bir kadın astsubayın eşlik ettiği Meryem Sevinç, ambulansa bindirildi.

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Baba Mustafa Sevinç ise başka bir araca bindirildi. Aile daha sonra İskenderun’a gitmek üzere Antalya Havalimanı’na doğru yola çıktı. DHA