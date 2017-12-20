Kendine ateşledi, bebeğini başından vurarak öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iddiaya göre sinir krizi geçiren Gülşah K. (37), karnına dayadığı tabancayı ateşledi. Yaralanan Gülşah K. tedavi altına alındı. 8 aylık hamile olan kadının tabancayı ateşlemesi sonucu kurşunun bebeğin başına isabet ettiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde sinir krizi geçirdiği öğrenilen Gülşah K., karnına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesiyle birlikte ailesi odaya koşarken, 112 Acil’den yardım istedi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gülşah K., tedavi altına alındı.

KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜ

Ameliyata alınan kadının 8 aylık hamile olan kadının tabancayı ateşlemesi sonucu kurşunun bebeğin başına isabet ettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, annesinin karnından alınırken, otopsi için morga kaldırıldı. Gülşah K. ise ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA