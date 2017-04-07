Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında TRT’ye ayar çekti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TRT Haber, TRT Türk, TRT Radyo 1 ortak yayınında "Kemal Kılıçdaroğlu Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır canlı yayına çıkamadığı TRT Haber, TRT Türk ve TRT Radyo ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. 19.00’da başlayacak canlı yayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana mitingiyle aynı ana denk gelince CHP liderinin canlı yayını yaklaşık yarım saat gecikmeyle başladı.

Kılıçdaroğlu, TRT Haber’de önce 19:00’da başlayacak olan canlı yayın için kendisine söz verilmişken Erdoğan'ın konuşmasının uzaması üzerine yayının kesilmemesi ve kendisinin yayının 19:30'a sarkmasına, TRT’nin Erdoğan ve Binali Yıldırım harici muhalif seslere yer vermemesine canlı yayında tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin programının 19:30'a sarkmasını espirili dille “Program 19.00'da başlayacaktı CB'yi kesemediğiniz için yarım saat gecikti, sağlık olsun bekleriz.” diyerek eleştirdi.

TRT’ye çıkmak için araya aracılar koyduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, “Niye bizi çıkarmıyorsunuz. Sabah öğlen akşam Cumhurbaşkanı, Başbakan… Ama biz yokuz… ” dedi. Kılıçdaroğlu, “TRT bize cuma günü saat 19:00’da canlı yayın başlayacak dedi. Ancak, Cumhurbaşkanı mitingi devam ettiği için bizi 30 dakika bekletti. 19:30’da başladık yayına. Neden, Çünkü, Kılılçdaroğlu nazik, kibar, anlayışlı… Sözünü kesemedi sayın Erdoğan’ın… Her televizyonun özel olsun, TRT gibi kamu televizyonu olsun yayın akışı nasıl belirlenirse o, olağanüstü durumlar hariç uygulanır. Ancak, bize gelince bu kural uygulanmadı…. Oysa, bu TRT’de benim de vergilerim var. Niye çıkamıyoruz…” diye tepkilerini gösterdi

Kılıçdaroğlu, “TRT’nin tarafsız davranması lazım. Sayın Başbakan çıktığında ayrı, biz çıktığında ayrı veriyorsunuz. Böyle olmaz. Ben bu kanala vergi ödüyorum” ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Teklik Allah’a mahsustur. Hata da insana mahsustur. 80 milyon akılsız, bir kişi akıllı. Bizim geleneğimizde tartışmak vardır, konuşmak vardır. 141 yıllık parlamento geleneğimiz var. Diyorlar ya geleneğimize bağlıyız. Neresine bağlısınız” ifadelerini kulandı