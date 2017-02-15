Kocaoğlu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Tüm stat ve spor salonlarında halk topluluklarından, sokak sanatçılarına ve sosyal medyanın hemen her platformunda karşımıza çıkıyor İzmir Marşı. Referandum sürecinde 'Hayır' kampanyası yürütenlerin kullandığı marşa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yeni bir soluk kattı.

Tüm stat ve spor salonlarında halk topluluklarından, sokak sanatçılarına ve sosyal medyanın hemen her platformunda karşımıza çıkıyor İzmir Marşı. Referandum sürecinde 'Hayır' kampanyası yürütenlerin kullandığı marşa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yeni bir soluk kattı.

Özel bir bando grubunun vapurda ve sokakta seslendirdiği İzmir Marşı’na vatandaşlar eşlik ederken kameralar kayıttaydı. Kocaoğlu videoyu Twitter’daki hesabından paylaştı. Video sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Emperyalistler Anadolu’yu işgal ettiğinde direnişin ilk kurşununun sıkıldığı ve milli mücadele sonucu son kurşun ile Türkiye’nin kurtarıldığı şehir olan İzmir, unutulmaz marşı ile de kazınmıştı yüreklere.. Sadece İzmirliler’in değil, yüreği yurt sevgisi ile dolu tüm vatandaşların kutsal bir emanet gibi dilden dile aktardığı İzmir Marşı her zamankinden daha fazla gündemde…

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