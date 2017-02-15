Kocaoğlu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Özel bir bando grubunun vapurda ve sokakta seslendirdiği İzmir Marşı’na vatandaşlar eşlik ederken kameralar kayıttaydı. Kocaoğlu videoyu Twitter’daki hesabından paylaştı. Video sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
Emperyalistler Anadolu’yu işgal ettiğinde direnişin ilk kurşununun sıkıldığı ve milli mücadele sonucu son kurşun ile Türkiye’nin kurtarıldığı şehir olan İzmir, unutulmaz marşı ile de kazınmıştı yüreklere.. Sadece İzmirliler’in değil, yüreği yurt sevgisi ile dolu tüm vatandaşların kutsal bir emanet gibi dilden dile aktardığı İzmir Marşı her zamankinden daha fazla gündemde…