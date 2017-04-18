Melih Gökçek’ten ‘Ankara’ savunması

AKP cephesinde 'hayır' şoku yaşanıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi parti çevrelerinde paniğe neden oldu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş referandum sonuçlarına ilişkin 'hayır' çıkan Ankara ve İstanbul'u 'sorun alanı' olarak ilan etti. Elitaş "bu illerle ilgili ayrıntılı bir yol haritası çıkaracağız" dedi. Ancak Ankara'nın başında bulunan Melih Gökçek'e göre partisi de kendisi de referandumda başarılı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sosyal medyadaki takipçileri arasında oy tartışması yaşandı. Gökçek, Ankara’da oylarının gerilemediğini, yerel seçime göre arttığını savundu. Oğlu Osman’la seçim gecesi ‘zafer videosu’ da çeken Gökçek bir takipçisinin “Ankara bu seçimde sana hayır dedi” mesajına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: “Gezi zekalı arkadaşım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85’e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun?” dedi.

“Demokrasi rejimi, hazmetme rejimidir. Alışmalısınız”

Gökçek, referandumda ‘evet’ oylarının, ‘hayır’ oylarına karşı 1 milyon 360 bin daha fazla çıkmasına karşın bazı çevrelerin, ‘evet diyenlerin yenilgiye uğradığı’ algısını oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “7 düvel birleştiniz, 1 milyon 360 bin fark yediniz. Demokrasi rejimi, hazmetme rejimidir. Alışmalısınız” dedi. Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında AK Parti oylarının İstanbul ve Ankara'da gerilemeye başladığına ilişkin iddialara cevap verdi. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve dün düzenlenen referandum sonuçlarının yer aldığı grafiği, “Başta Fox, Batıcı medya, algı yönetimine başladı… ‘AK Parti'de, Ankara ve İstanbul'da gerileme başladı…’ Yalancısınız. İşte 3 seçim sonucu” mesajıyla paylaşan Başkan Gökçek, “Benim yerel seçimde aldığım oyla, bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor? Artistliğe gerek yok. Oylarda gram gerileme yok” tweetini attı. Bir takipçisinin, “Ankara, sana da bu seçimde ‘hayır’ dedi, sen neyin kafasını yaşıyorsun?” tweetine de Gökçek, “Yerel seçimde 44.9 almışken, şimdi oylar 48.85’e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Oy artmış mı, evet. Gerileyen ne?” sorusunu yöneltti. Referandumda şaibe olduğu iddialarına rakamlarla cevap veren Gökçek, iddiaları ortaya atanlara yine twitter hesabından, “1 milyon 360 bin farkla referandumu evetler kazandı. 725 bin oy iptal edildi. Hayırcılar ortalığı yıktılar, seçime şaibe karıştı diyerek. Bunun hepsi hayır mı? Yarısı evet, yarısı hayır olsa, seçime etkisi sıfır. Hepsi hayır olsa, gene 635 bin fark var. Peki neyi tartışıyoruz beyler?” dedi.