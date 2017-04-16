Meral Akşener oyunu kullandı

MHP'nin öne çıkan başkan adaylarından olan Meral Akşener, anayasa değişikliği referandumu için oyunu kullanıp, "ülkemize huzur ve adalet getirmesini diliyorum" dedi.

MHP’de anayasa ile yönetim sistemi değişikliğine başından beri karşı duran ve parti tabanı için önemli isimlerinden olan Meral Akşener, referandumda oy kullanmak için sandık başına gitti.

Akşener, oy kullandıktan sonra Twitter’da şu mesajı paylaştı:

Anayasa değişikliği referandumu için oyumuzu kullandık. Ülkemize, Milletimize Demokrasi, Adalet ve Huzur getirmesini dilerim. pic.twitter.com/pOUZiqZF11 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 16, 2017