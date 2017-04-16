Meral Akşener oyunu kullandı

MHP&#8217;de anayasa ile yönetim sistemi değişikliğine başından beri karşı duran ve parti tabanı için önemli isimlerinden olan Meral Akşener, referandumda oy kullanmak için sandık başına gitti.. Akşener, oy kullandıktan sonra Twitter&#8217;da şu mesajı paylaştı:. . . Anayasa değişikliği referandumu için oyumuzu kullandık. Ülkemize, Milletimize Demokrasi, Adalet ve Huzur getirmesini dilerim. pic.twitter.com/pOUZiqZF11. &mdash; Meral Akşener (@meral_aksener) April 16, 2017. . İLGİLİ HABERSosyal medyada hızla yayılan &#039;Evet oyu&#039; görüntüsü çok tartışıldı.