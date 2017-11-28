Meteoroloji’den o bölgeye hortum uyarısı! | Son dakika hava durumu haberleri

28 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den pek çok il ve bölge için uyarılar geldi. Yoğun kar yağışı ve yağmur alacak il ve bölgeler için dikkatli olunmalı. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2-6 derece düşecek. Diğer yerlerde değişmeyecek. İşte 5 günlük hava haritası ve Meteoroloji'nin uyarı yaptığı bölgeler.

28 Kasım’da Hava sıcaklıkları düşerken Meteoroloji’den de yoğun yağış ve kar uyarısı geldi. Hatta hortum tehdidi ile karşı karşıya kalacak bölgelerimiz var. İşte o bölgeler ve uyarı yapılan şehirlerimiz. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat, Çorum, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Afyonkarahisar, Sivas, Tunceli, Bingöl, Çankırı, Çorum ve Isparta’nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin, Adana’da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya’nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

#Mersin'deki Kuvvetli ve Yer Yer Çok Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat ! pic.twitter.com/JuL7rJSyVy — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 27 Kasım 2017

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, doğu kesimlerde güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’de kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE HORTUM UYARISI

Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin ve Adana’da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya’nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI:

Tunceli ve Bingöl’de görülecek kuvvetli yağışların yükseklerinde yoğun kar şeklinde görüşmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.