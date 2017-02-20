MHP gecesinde Erdoğan posteri kriz yarattı

MHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki referandum çalışmalarının startını Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nden verdi. Geceye salondaki dev Erdoğan posteri damgasını vurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde “Türkiye Sevdamız” isimli bir geceyle 16 Nisan'daki Referandum öncesi seçim startını verdi.

Gece milliyetçi ve ülkücü hareketin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Camiaya yakın sanatçılardan Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık'ın sahne aldığı geceye MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve İsmail Faruk Aksu'nun yanı sıra partinin önemli kurmayları ile birlikte çok sayıda ülkücü katıldı.

SALONDA ERDOĞAN POSTERİ

Gecenin düzenlendiği gösteri merkezinde Atatürk, Alparslan Türkeş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi yer aldı. Erdoğan'ın resminin salonda asılı bulunması sosyal medyada da ülkücüler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eleştirilere yanıt veren MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş “Çok güzel geçen bir toplantı ağırlarına gitmiş. Nüfus müdürlüğü tapu dairesi gibi yani devlete ait bütün binalarda Atatürk ve dönemin Cumhurbaşkanı resmi olur” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise eleştireleri yanıtlarken çok sert ifadelerde bulundu. Karakaya twitter hesabından “Kamusal tüm alanlarda sürekli asılı duran Atatürk ile Cumhurbaşkanı portresini “MHP toplantısında astı” diye çarpıtmak şerefsizliktir” diye yazdı.

MHP'li muhaliflerden Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Koray Aydın da katıldığı ‘Hayır Platformu'nun yeni anayasaya hayır toplantısının Nazım Hikmet Kültür Merkezi salonunda yapılması ülkücü-milliyetçi camiada büyük eleştirilere sebep olmuştu.

ATİLA KAYA PROTESTO EDİLDİ

Gecede, anayasa değişiklik teklifine hayır diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya da sık sık protesto edildi.

Kaya'nın katılmadığı gecede Ülkü Ocaklı gençlerin, sık sık “Atila şaşırma sabrımızı taşırma” şeklinde slogan attıkları gözlendi.

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Gecede bir konuşma yapan MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş “Milliyetçi Hareket'in lideri Sayın Devlet Bahçeli anayasanın geçmesi için referandumun başarıyla sonuçlanması adına bütün Türk milliyetçilerine ‘evet' vermesi gerektiğini ifade etmiştir. Biz de buradan ifade ediyoruz; 39 ilçe teşkilatımızla, ülkü ocaklarımızla ve bütün Türk milliyetçiliğine inananlarla birlikte devlet için ‘evet', millet için ‘evet', cumhuriyet için ‘evet', Türkiye'nin bekası için ‘evet'…” dedi.