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Müftülükten ‘Erdoğan’ın mitingini minarelerden anons edin’ talimatı!

Adana Yumurtalık Müftülüğü, personeline 'miting' mesajı yolladı. Mesajda imamlar; hem mitinge katılmaları konusunda, hem de görevli oldukları camilerin minarelerinden 'miting anonsu' yapmaları konusunda uyarıldılar.

Deniz AYHAN
07:504 Nisan 2017
Gündem
Müftülükten ‘Erdoğan’ın mitingini minarelerden anons edin’ talimatı!
Adana Yumurtalık Müftülüğü, personeline 'miting' mesajı yolladı. Mesajda imamlar; hem mitinge katılmaları konusunda, hem de görevli oldukları camilerin minarelerinden 'miting anonsu' yapmaları konusunda uyarıldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Cuma günü Adana'da toplu açılış törenine katılacak. Açılış töreni öncesinde müftülükler seferber edilirken minarelerden de mitinge katılım için anons yapılacak. Yumurtalık Müftülüğü'nün personeline gönderildiği mesajda, “7 Nisan 2017 tarihinde 15.00'da cuma günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan “Toplu Açılış Töreni” için Adana'ya gelecektir. Kaymakamlığımızın talimatıyla köylere gönderilecek otobüsler için tüm personellerimizin açılış programına katılmaları ve muhtarlarla birlikte halkı organize etmeleri ve perşembe-cuma günü cami minaresinden birer defa olmak üzere halka anons yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme: 07:5504.04.2017
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