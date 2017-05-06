O inşaatlara değil habere ‘dur’ dediler

SÖZCÜ, iktidara yakın bir işadamının İzmir Çeşme’nin koylarına, yasaları ihlal ederek yaptığı ileri sürülen inşaatları gündeme taşımıştı. Mahkeme buna yayın yasağı getirdi

İktidara yakın müteahhit Mesut Sancak'ın şirketi Folkart Yapı A.Ş.'nin İzmir Çeşme'nin güzelim koylarında yürüttüğü inşaat faaliyetlerinin yasalara aykırı olduğu ileri sürülüyordu. SÖZCÜ Gazetesi, doğa harikası Çeşme'deki tepki çeken bu yapılaşmaları, 2015 yılından bu yana adım adım takip ederek kamuoyunu bilgilendirdi.

SÖZCÜ'nin konuyla ilgili son haberi 4 Mayıs tarihinde yayınlandı… Tesadüfe bakın ki aynı gün, İzmir Çeşme'de yerel bir mahkeme bu haberlerle ilgili bir karara imza attı.

TEDBİREN DURDURMA KARARI

Mahkeme, Çeşme'deki yasadışı inşaat iddialarını Türkiye'ye duyuran SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu ile söz konusu şirket arasında süren maddi ve manevi tazminat davalarına dikkat çekerek, proje hakkındaki aleyhte yayınların tedbiren durdurulmasına karar verdi. Kararda, SÖZCÜ'nün çeşitli tarihlerde yayınlanan, “Çeşme rant kurbanı”, “Yandaşlar otel izniyle 6 katlı rezidans dikecek”, “Çeşme'de Cennet Koya İş Makineleri Girdi” ve “Paşa Limanı Koyunun Rengi Değişti” başlıklı haberlerine dikkat çekildi.

Mahkemenin tedbir kararıyla, hakkında iddialar bulunan inşaatlara değil, bu konuyla ilgili haberlerimize “Dur” denilmiş oldu.

MÜHÜRLÜ TESİSİ SATIN ALDILAR

Ardıç Koyu'nda inşaat faaliyetinin yürütüldüğü alan, kapatılan Türk Ticaret Bankası Emekli Sandığı ve Yardımlaşma Vakfı'nın dinlenme tesislerinin bulunduğu bölge. Mesut Sancak, arazinin ikinci sahibi.

2004'te tesisi ihaleyle Bravo İnşaat'ın sahibi Hakan Ergüven 3.4 milyon liraya aldı. Yapıyı turistik tesise çevirmek isteyen Ergüven, yasayı hiçe sayıp denize dolgu yaptırdı, üstüne bir de yapı kondurdu.

Çeşme Belediyesi 2005'te kaçak yapılaşma gerekçesi ile tesisi mühürledi. Ergüven'in 2015'te vefat etmesi üzerine varisleri mühürlü tesisi Mesut Sancak'a sattı.

Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç neden susuyor?

FOLKART A.Ş., turizm merkezi Çeşme'nin doğa harikası koylarında yüksek yapılar inşa ediyor. Şirketin bu inşaat faaliyetleri ile imar kirliliğine neden olma, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Kıyı Kanunu'na muhalefet, izinsiz deniz dolgusu ve mühür bozma suçlarını işlediği öne sürülüyor. Tüm bunlar göz göre göre oluyor ve devlet yetkilileri seyirci kalıyor. Gözlerin çevrildiği isimlerin başında Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç geliyor. Ancak, SÖZCÜ'nün açıklama istediği Muhittin Dalgıç, soruları cevapsız bırakıyor.

TBB, suç duyurusunda bulundu

TÜRKİYE Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi Avukat Enis Dinçeroğlu, Çeşme'deki yasalara aykırı yapılaşma iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Ardıç Koyu'nun 1'inci derece doğal sit alanı olduğunu ifade eden Enis Dinçeroğlu, Folkart'ın imar kirliliğine neden olma, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Kıyı Kanunu'na muhalefet, izinsiz deniz dolgusu ve mühür bozma suçlarını işlediği iddiasında bulundu…