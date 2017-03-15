Oğlu ve yeğeni FETÖ’den tutuklu AKP’li başkan ‘Hayır’ diyecekleri Haçlılara benzetti!

Antalya’nın Kaş İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer, referandum kampanyasının tanıtım toplantısında ‘Hayır’cıları hedef aldı.

Odatv'nin haberine göre; Kocaer, cumhurbaşkanlığı sistemine neden ‘Evet' denilmesi gerektiğini anlatırken “Ne zaman bu ülke, halkın geleceği için kararlar aldıysa, faydalı olmaya başladıysa hep önü kesilmiştir. İstikrarlı dönemler kalkınmamız, birliğimiz, geleceğimiz ve diğer milletler karşısında dik duruşumuz içindir. Hayır diyenler, Türkiye'nin gelişmesini, yükselmesini, İslam alemine hüküm ve himaye etmesini istemeyen zihniyet, kim bunlar? Haçlı zihniyeti… Bayrak, vatan, istikrar ve ülkenin bölünmezliği için sandığa gidelim, ‘Evet' tercihini kullanalım” dedi. Kocaer'in oğlu Ahmet Kocaer ve yeğeni Fatih Kocaer'in FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ‘terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.