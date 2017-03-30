Öğrenciler şoke oldu! Otomatlarda ‘Evet’ bardağı

16 Nisan'da yapılacak olan referanduma sayılı günler kala tartışılacak bir olay daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde 'Hayır' gösterisi yapıldığı için 17 öğrencinin gözaltına alındığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin otomatlarından 'Evet' yazılı karton bardakların verildiği belirtildi.

16 Nisan'da yapılacak olan referanduma sayılı günler kala tartışılacak bir olay daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde 'Hayır' gösterisi yapıldığı için 17 öğrencinin gözaltına alındığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin otomatlarından 'Evet' yazılı karton bardakların verildiği belirtildi.

Gazetemanifesto'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde “Hayır için pedalla” isimli etkinlikte 17 öğrencinin gözaltına alındığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde otomatlardan “Kararımız net oyumuz evet” yazılı karton bardaklar verildiği ortaya çıktı.

YTÜ kampüs sitesinde yer alan habere göre, Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde bulunan öğrenciler fakülte içerisinde bulunan otomatlardan sıcak içecek aldıklarında hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Çünkü öğrencilerin otomatlardan aldıkları sıcak içecek karton bardaklarında önümüzdeki günlerde yapılacak referandumun propagandası yapılıyordu ve karton bardakların üzerinde “Kararımız net, oyumuz evet” yazıyordu.

‘HAYIR'A GÖZALTI, ‘EVET'E DESTEK!

Geçtiğimiz günlerde “Hayır için pedalla” isimli etkinliği gerçekleştirmek isteyenlere önce özel güvenlik ardından çevik kuvvet müdahale etmiş ve 17 öğrenci kampüs içerisinde gözaltına alınmıştı. Bugün kampüste otomatlarda bile ‘Evet' propagandası yapılması öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.