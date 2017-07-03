Özgür Mumcu’ya aşağılık tweet

1993 yılında aracına bomba konularak katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu’nun adalet yürüyüşüyle ilgili twitter hesabındaki paylaşımına “@atigonati” isimli kullanıcı aşağılık bir yanıt verdi.

1993 yılında bombalı saldırıda katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'nun Adalet Yürüyüşü'yle ilgili Twitter hesabındaki paylaşımına “@atigonati” isimli kullanıcı tepki çeken yanıt verdi. Mumcu'nun “Bir lider bin odasında bin klima olan sarayda. Diğer lider 40 derecede asfaltta yürüyor. AKP, elit partisidir.” tweetine “@atigonati” isimli kullanıcı “baban da sıcağı severdi” yanıtını verdi. Ardından çok tepki toplayan bu kullanıcı önce profil fotoğrafını Hz. Ali'nin fotoğrafı ile değiştirdi ardından hesabını kapattı. Ancak mesaj binlerce kez paylaşıldı ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.

“HEPİMİZE BU RESİM YETER, YÜREKLERİMİZ FERAH OLSUN”

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu mesajı yeni gördüm. Memlekette kötü ruhlu insan da var, güzel insanlar da. Biz güzellerine bakalım. Babamın öldürülmesi ve Sivas 93 yılında yaşandı. Bizler, katliamların sağ kalan çocuklarıyız. Adalet arayışı sürecinde büyüdük. Binlerce telgraf geldi babam öldürüldüğünde, birkaç tanesini ayırmışlardı, çekmecenin içinde buldum. Babamın cesedine küfrediyordu. Bir- iki kişi küfrediyor, milyonlar cenazede yürüyordu. Hepimize bu resim yeter, yüreklerimiz ferah olsun.”