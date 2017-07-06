Pendik Belediyesi’nden skandal paylaşım!

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi ikinci gününde İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ederken, yol güzergahı üzerinde olan Pendik Belediyesi'nden skandal bir paylaşım geldi.

Cumartesi günü İstanbul Pendik’ten geçmesi beklenen Adalet Yürüyüşü’yle ilgili Pendik Belediyesi skandal bir paylaşımla vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yapılan paylaşımda, Pendik Belediyesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü “sözde adalet yürüyüşü” sözleriyle ifade eden belediye, ayrıca yürüyüşü provokasyona açık olarak niteledi.

Pendik Belediyesi yaptığı açıklamada şu cümleyi kullandı:

“Provokasyona açık olan bu yürüyüş sebebi ile güvenlik açısından 8 Temmuz Cumartesi günü Sahil Pazarı kurulmayacaktır. Halkımızın sağduyu içerisinde güvenlik güçlerimizin uyarılarını dikkate almaları yararlarına olacaktır.”

Pendik Belediyesi’nin sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan bu paylaşıma vatandaşlar tepki gösterdi.

Tepkilerden bazıları şöyle:

Soldaki Pendik belediyesi, sağdaki ise Pendik belediye başkan yardımcısı Atilla İpek @atilla_ipek pic.twitter.com/1v36bFhpCv — Ali Baysal (@Baysal048) 6 Temmuz 2017

Siz belediye olarak adalet yürüşüne katılan halkınızı ayrıştırdınz.Akplisi chplisi ilçenizin vatandaşı.

15 temmuz şehitlerimizi kullanmayın. — can (@canleylekoglu) 6 Temmuz 2017

ARAMIZDA Kİ KRİPTO FETOŞCULARI İFŞA ETMEK GÖREVİMİZDİR.. pic.twitter.com/d6JLwpjNZH — Terbiyesiz Herif (@gunaymalihukuk) 6 Temmuz 2017