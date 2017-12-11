Reina saldırganı hakim karşısına çıkıyor

Reina adlı gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin saldırgan Abdulkadir Masharipov ve karısının da aralarında bulunduğu 57 sanık hakim karşısına çıkıyor.

Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanığın yargılanmasına başlanıyor. Duruşma, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Öte yandan, duruşma salonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu oldukları kaydedilirken, 39 kişi ‘maktul', 122 kişi ‘mağdur ve müşteki' olarak yer almıştı.

1 numaralı şüpheli olarak Abdulkadir Masharipov'un yer aldığı iddianameden, Masharipov'un, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “nitelikli şekilde kasten öldürme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs”, “sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 540 yıldan 2 Bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen sanıklar İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 548 yıldan 2 Bin 385 yıla kadar hapisleri istenen iddianamede, diğer 52 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

İSTANBUL (İHA)