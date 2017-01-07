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Reina’ya saldırı düzenleyen teröristin kimliği kesinleşti

İstanbul'da Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin Abdulgadir Masharipov olduğu ortaya çıktı. Saldırganın, IŞİD'in Orta Asya yapılanması içerisindeki Özbek hücresine bağlı olduğu, öğrenildi.
Habip ATAM
17:317 Ocak 2017
Gündem
Reina’ya saldırı düzenleyen teröristin kimliği kesinleşti
İstanbul'da Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin Abdulgadir Masharipov olduğu ortaya çıktı. Saldırganın, IŞİD'in Orta Asya yapılanması içerisindeki Özbek hücresine bağlı olduğu, öğrenildi.

Ortaköy’deki Reina’ya düzenlenen , 39 kişin hayatını kaybettiği, 71 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ortaya çıktı. Kırgız pasaportu taşıyan saldırganın, Özbekistan doğumlu olduğu blirtilirken, kökeni hakkında bilgi verilmedi. Kırgızistan’ın Oş kentinde üniversite okuduğu belirlenen teröristin, IŞİD’in Orta Asya yapılanmasına mensup olduğu kesinleşti.

Polisin günlerce gizli tuttuğu isimin bağlantılı olduğu bir çok adrese de baskın düzenlendiği, öğrenildi. Saldırı sonrasında, IŞİD’in Özbek yapısı büyük ölçüde çökertildi.

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Son güncelleme: 17:3207.01.2017
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