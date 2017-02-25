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Restoran sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

Burdur Gölü kenarında restoran işleten 47 yaşındaki Zeynel Karakurt, tartıştığı kişilerce silahla vurularak öldürüldü.
22:1825 Şubat 2017
Gündem
Restoran sahibi silahlı saldırıda öldürüldü
Burdur Gölü kenarında restoran işleten 47 yaşındaki Zeynel Karakurt, tartıştığı kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

Burdur Gölü kenarındaki Sofram Restoran’ının sahibi Zeynel Karakurt, saat 19.30 sıralarında işyeri önünde bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt’un üzerine ateş açıldı. Zeynel Karakurt kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

Çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karakurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karakurt’un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polis otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Son güncelleme: 22:3225.02.2017
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