Reza Zarrab’a bir şok da İBB’den

ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın Beykoz ve Kanlıca’da bulunun iki kaçak yalısı için İBB Encümeni yıkım kararı aldı.

Türkiye'nin yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile tanıdığı ABD'de yargılanan Reza Zarrab'ın boğazdaki kaçak yalılarının durumu İBB Meclis gündemine geldi. CHP'li Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan'ın tarihi yalılardaki kaçak bölümlerin ne zaman yıkılacağına ilişkin soru önergesi üzerine söz alan AKP Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın yıkım için encümen kararı alındığını açıkladı. Aydın yasal sürecin devam ettiğini belirterek “O gün de gelecektir diye düşünüyorum” dedi.

“CASUS REZA”

Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan tarafından verilen ve oy birliği ile İBB Meclis Başkanlığı'na havale edilen soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“Casus Reza'ya ait Beykoz'da bulunan tarihi Mehmet Arif Bey Yalısı'nda Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından kaçak yapılaşma tespit edildi. Yine casus Reza'ya ait Kanlıca'daki tarihi köşk ile ilgili de Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 2 bin 708 metrekare kaçak tespit edildi. ABD'de görülen davada tarihi yalılarla ilgili hakkındaki suçlamaları kabul etti.”

NAM İÇİN YIKIN

Önergeyi İBB Meclisi'nde okuyan Hüseyin Sağ, CHP'nin şikayeti üzerine yalı ve köşk ilgili açılan davanın ocak ayında karara bağlanacağına dikkat çekerek “CHP'liler olmasa casus Reza'nın Türkiye'de yargılandığı bir dava konusu olmayacaktı. Eski devlet protokolünde yer alan iş adamı casusu Reza Zarrab'ın kaçak yapılaşmaları bilirkişi ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından tespit edilen yalı ve köşk ile ilgili yakım yapmak için neyi bekliyorsunuz? Boğaziçi İmar Müdürlüğü İBB'ye bağlı. Gelin müdahil olun, nam için yıkın” dedi. Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın'ın yaptığı açıklama ile de yıkım için encümen kararı alındığı ortaya çıkmış oldu.