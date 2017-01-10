Sağlık Bakanı Recep Akdağ açık oy kullandı

Anayasa görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te teklifin maddelerinin görüşülmesi üzerine yapılan gizli oylamada AKP'liler açık oy kullandı...

Anayasa görüşmelerinin sürdüğü Meclis’te teklifin maddelerinin görüşülmesi üzerine yapılan gizli oylamada AKP’liler açık oy kullandı.

Anayasaya aykırı olmasına rağmen kabinlere girmeden kullandıkları oyları göstererek gizli oylamayı ihlal eden AKP’lilere Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı.

Gizli oy kullanmayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Suç işliyorsun” diyen CHP’lilere, “Hadi lan. Suç işliyorum sana mı sorucam” diye yanıt verince gündeme oturdu.

YAPILAN GİZLİ OYLAMADA İSE BEKLENEN SKANDALLARIN YAŞANMASI GECİKMEDİ

AKP’li Grup Başkanvekillerinin oylamaya müdahale ettiği iddialarının geldiği sıralarda AKP’li vekiller ne yönde oy verdiklerini zarfa atmadıkları oy pusulasını göstererek açıkladı.

Kimi vekiller ise cep telefonu ile kabinlerden çıkan vekilleri kayda aldı. Bazı vekiller de içerisinde oy pusulası olan zarfları kontrol etti.

AKP’li milletvekili Orhan Deligöz de oy verirken böyle görüntülendi. Deligöz’ün kardeşi Ayhan Deligöz 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada Deligöz’ün “kendisini aklamak için” oyunu açık ettiği yorumu yapıldı.

TUNCAY ÖZKAN ÇILGINA DÖNDÜ

Bu anlara tanıklık eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise çılgına döndü. AKP’li Meclis Başkanvekili’ne oylamaya müdahele edildiğini bağırarak söyleyen Özkan’a AKP’liler “Yalancısın” diyerek çıkıştı. Özkan daha sonra CHP’lilere gördüklerini anlatırken, AKP’lilerin oy kullanan diğer AKP’lilere zarfı açık tutumasını söylediğini gördüğünü aktardı.