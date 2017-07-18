Saldırı hazırlığındaydı! Öldürüldü…

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “7’nci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından 18 Temmuz tarihinde Şemdinli/Habeşti bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle sağlanan temas neticesinde bir terörist etkisiz hâle getirilmiş, bir teröristin de yaralı olduğu telsiz dinlemelerinden anlaşılmıştır. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında , 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet dolu Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, Bol miktarda gıda malzemesi ele geçirilmiştir” DHA