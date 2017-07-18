Saldırı hazırlığındaydı! Öldürüldü…

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Habeşti Üs Bölgesi'ne saldırı hazırlığı içinde olan bir teröristin etkisiz hâle getirildiğini bir teröristin de yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi. TSK'nın açıklamasında bilgiye telsiz dinlemelerinden ulaşıldığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “7’nci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından 18 Temmuz tarihinde Şemdinli/Habeşti bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle sağlanan temas neticesinde bir terörist etkisiz hâle getirilmiş, bir teröristin de yaralı olduğu telsiz dinlemelerinden anlaşılmıştır. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında , 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet dolu Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, Bol miktarda gıda malzemesi ele geçirilmiştir” DHA