Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş’ın rakibi… (TRT SPOR CANLI İZLE)

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla gururumuz olan Beşiktaş'ın ikinci tur rakibi bugün canlı yayınla belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden canlı olarak takip edilebilecek sorusunu soran taraftarlar aynı zamanda, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini de merak ediyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak kura çekimini canlı izleme bağlantısı haberimizde...

Büyük gün geldi, devler liginde rekorları kıra kıra gruptan çıkan Beşiktaş’ın rakibi belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimini büyük bir heyecanla bekleyen futbol tutkunları, kura çekiminin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın ikinci tur rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 14:00’da gerçekleşecek ve TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimini canlı yayında izlemek isteyenler haberimizdeki bağlantı üzerinden, saat 14:00’dan itibaren kura çekimini naklen izleyebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak. Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United,Tottenham, Paris Saint-Germain ve Roma da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

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Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Sevilla ve Shakhtar Donetsk ise aynı ülke veya gruptantakımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek.

Şampiyonlar Ligi’nde grubumuzu 14 puanla lider bitirerek tarihi başarı elde ettik. Son 16 turunda rakibimiz bugün 14.00’te çekilecek kurayla belli olacak. Rakibimizin kim olmasını istersiniz #Beşiktaş #UCL pic.twitter.com/o22HMXYE2x — Beşiktaş JK (@Besiktas) 11 Aralık 2017

İKİNCİ TUR MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. Türk temsilcisinin bulunmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmeleri TSİ 15.00'te belirlenecek. Son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak.