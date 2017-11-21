Son dakika haberi… Saffet Sancaklı’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya suç duyurusu

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki göstererek, "Aziz Türk Milletinin bir vekili olarak bugün itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunacağımı, bunun sonuna kadar takipçisi olacağımı beyan ediyorum" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM’nde yaptığı basın toplantısında Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’ programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’ya sert tepki gösterdi.

Konuşmasında, “Rasim Ozan Kütahyalı isimli sözde yorumcu bu sözleri ile sadece Boşnak kökenli kardeşlerimize hakaret etmemiş, sadece onları yaralamamış, etnik ve inanç farklılığı gözetmeksizin Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suç işlemiştir” diyen Sancaklı, şöyle konuştu:

“Rasim Ozan Kütahyalı isimli sözde yorumcu bu sözleri ile sadece Boşnak kökenli kardeşlerimize hakaret etmemiş, sadece onları yaralamamış, etnik ve inanç farklılığı gözetmeksizin Türk Milleti başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suç işlemiştir. Boşnak kardeşlerimiz; Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubudur! Onlar ki İslam sancağı düşmesin, Türk Devleti var olsun diye tarifsiz acılar çekmiş, soykırımlara maruz kalmıştır. Türk milletinin gözü önünde dini, ahlaki, vicdani tüm değerleri hiçe sayarak sarf edilen sözler nedeniyle adını anmayı bu saatten sonra ar kabul edeceğim şahsa karşı, sadece Boşnak kökenli bir Türk ailenin çocuğu olarak değil, aziz Türk Milletinin bir vekili olarak bugün itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunacağımı, unun sonuna kadar takipçisi olacağımı beyan ediyorum! Televizyon ekranlarında, milletin parası ile oturup milletin değerlerine küfredenler: ahlaksızca sözler sarf edenler bu cesareti nereden almaktadır? Toplumun değerleri ile barışık olmayan bu tip insanların, değerleri hiçe sayanla ahlaktan yoksun şahısların bırakın televizyonlarda “belden aşağı” muhabbet etmeyi, toplumun karşısına çıkıp söyleme cesaretini bile bulamaması gerekmektedir. Etnik ya da inanç farklılığı gözetmeksizin toplumu bir bütün halinde ilgilendiren bu gibi seviyesi bayağı programlar ya da şahıslarla ilgili olarak RTÜK acilen devreye girmeli, bunun yanında toplum da tepkisini ortaya koymalıdır. Büyük Türk Milleti ailesini de bu tür haddini bilmeyenlere karşı tepki koymaya, seviyesiz ve bayağı konuşmalarını dinlememeye, yazılar okumamaya davet ediyorum” dedi.

“BU KONU SADECE BOŞNAKLARI İLGİLENDİREN KONU DEĞİLDİR”

Sancaklı, yapılan bu harekete bir Boşnak kökenli olduğu için tepki vermediğini ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Etnik ya da mezhep farkına bakmadan, milletin parasıyla televizyonlarda köşe başına oturup hiç çekinmeden, sorumluluk hissetmeden, din, vicdan ahlak gözetmeksizin yapılan konuşmalardan rahatsız olduğum ve de milletimin bir vekili olduğum için tepki veriyorum. Ahlak, şerefin ve toplumun ölçüsüdür; ölçüyü yitirmiş olan adı gereksiz şahıs elbette ahlak çizgisine çekilecektir. Bu konu sadece Boşnakları ilgilendiren bir konu asla değildir! Kuru bir özürle geçiştirilecek konu hiç değildir! Ekmeğine ve millete saygısı olmayan özrü kabahatinden büyük olan Rasim ozan Kütahyalı gibi şarlatanları tv ve gazetelerde görmeyi Türk Milleti hak etmiyor! Neymiş alkol almış ne yaptığını ne konuştuğunu bilmiyormuş! Eğer doğruysa bu daha da vahimdir! Milyonlarca izleyiciye saygısı olan alkollü ekrana çıkmaz! Ekmeğine saygısı olan işini ve milletini velinimet bilir besmeleyle işine başlar. Yüksek bir oranda Milliyetçi ve muhafazakâr olarak kendini tanımlayan, genel anlamda da ahlaki değerleri içselleştirmiş Büyük Türk Milleti ailesinin huzuruna bu tip insanlar asla çıkarılmamalı hatta bu aşamadan sonra çıkmaya cesaret bulamamalıdır! Bu kapsamda hassasiyeti nedeniyle Beyaz TV yöneticilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti bu şahsiyet fukarası, ekmeğine ve izleyicisine, milletine saygısı olmayan kişi veya kişileri tüm yaz ve görsel medya sahiplerinden ve yöneticilerinden bir daha milletin önüne çıkarmamalarını bekliyoruz. Özellikle bir daha ekranlarda görünmemesi için de milletimiz adına yakın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.”