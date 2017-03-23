Adıyaman'da tütün hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN'da, iki şüphelinin 4 ayrı işyerinden tütün çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskisaray, Kap Cami ve Ulupınar mahallelerinde 4 ayrı işyerinden tütün çalınmasıyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kameraları incelemeye aldı. İncelemede şüphelilerin Yusuf K. ve Gökhan A. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şüphelilerden Yusuf K. yakalanarak gözaltına alındı. Tütünler sahibine teslim edilirken, diğer şüpheli Gökhan A.'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA