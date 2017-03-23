Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adıyaman Haberi: Adıyaman'da tütün hırsızlığı kamerada

Adıyaman'da tütün hırsızlığı kamerada
22:2723 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da tütün hırsızlığı kamerada
Adıyaman'da tütün hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN'da, iki şüphelinin 4 ayrı işyerinden tütün çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Eskisaray, Kap Cami ve Ulupınar mahallelerinde 4 ayrı işyerinden tütün çalınmasıyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kameraları incelemeye aldı. İncelemede şüphelilerin Yusuf K. ve Gökhan A. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şüphelilerden Yusuf K. yakalanarak gözaltına alındı. Tütünler sahibine teslim edilirken, diğer şüpheli Gökhan A.'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar