Alaplı'da 3 yunus ölüsü daha bulundu

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde balıkçı barınağında 3 ölü yunus bulundu.

Geçen 22 Nisan'da 2 yunus ölüsü bulunan balıkçı barınağında 3 yunus ölüsü daha bulundu. Yunuslardan birisi kıyıya vururken, ikisi liman içinde suyun yüzeyinde kaldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, daha önce 2 yunusun ölmesinin ardından barınakta inceleme yapmış ve yunusların ısı değişiminden kaynaklı ölmüş olabileceğini belirtmişti.

Yapılan incelemede yunusların liman içine girip çıkmasında bir sorun da saptanmamıştı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yeni yunus ölümleri üzerine inceleme başlattı.

DHA