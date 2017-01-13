Anayasa değişikliği teklifinin 9'uncu madde görüşmelerine başlandı (2) yeniden

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu maddenin görüşmelerine başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili bileşimin 5'nci gününde bugünkü bileşim saat 18.00'da başladı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 1'inci turunda 9'uncu maddenin görüşmelerinde başlandı. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen maddeye göre cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

MİLLETVEKİLLERİNİN DÜŞÜP YARALANDIĞI PLATFORM YENİLENDİ

Bu arada önceki gün genel kurul oturumu sırasında çıkan olay ve arbede sırasında milletvekillerinin düşerek yaralandığı stenografların oturduğu platformun arkasındaki merdivenli bölüm yenilendi. Önceki halinde merdiven halinde olan platformdan milletvekilleri düşerek yaralanmıştı.

DHA