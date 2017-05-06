Ankara'da asayiş operasyonu

ANKARA'nın Altındağ İlçesi'nde polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği asayiş denetimlerinde, aranan 42 kişi yakalandı.

Altındağ İlçesi'nde 93 ekipten oluşan 327 polis ve 310 jandarmanın katıldığı, uyuşturucu, umuma açık eğlence yerleri ve dilencilerle mücadeleyi kapsayan çok amaçlı asayiş uygulaması yapıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı uygulamada, umuma açık eğlence mekanları ve işyerlerinde denetim yapıldı. Hijyen denetimi, gıdaların standartlara uygunluğu ve çalışanların sigorta durumları incelendi. İşyeri çalışanları ve müşterilerin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, aranan 42 kişi ise gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 347 dilenci toplanarak, haklarında işlem yapıldı.

Vali Topaca, uygulama yapılan bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Topaca, “Amacımız şehrimizin huzurunu, güvenliğini sağlamak, gençlerimizi uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak. Bu amaçlı yapılan ticari faaliyetlerin önlenmesi de dahil. Ayrıcı umuma açık yerlerde, cami önlerinde, sokaklarda çok fazla sayıda dilenciler var. Bunların organize olarak birileri tarafından getirilip bırakıldığı konusunda tespitimiz var. Onlarla da mücadele ediyoruz. Tabi bu mücadele kapsamında, onların içinde ihtiyacı olan varsa bu topladığımız dilencilerden gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olanlara ulaşarak dilencilik faaliyetinden vazgeçmelerini sağlayacak tedbirleri planlıyoruz' dedi.

DHA