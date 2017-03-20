Ankara'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA Valiliği tarafından yapılan açklamada, İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13- 20 Mart tarihlerinde 36 ayrı olayda 75 kişi hakkında ve diğer suçlardan da 1 kişi olmak üzere toplam 76 kişiye yasal işlem yapıldığı bildirildi. Yasal işlem yapılan şahıslardan 29'unun tutuklanarak cezaevine konulduğu , 28'inin ise Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile salıverildiği, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2'sinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 4'ünün savcılıktan serbest kaldığı, 7'sinin ise işlemlerinin devam etttiği belirtildi. Yakalamalarda; 42 bin 961 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi, 93 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 504 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 90 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi, 2.039 gram adet uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi,162 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 14 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap maddesi,1 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik captagon hap maddesi,8 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 870 TL'nin ele geçirildiği ifade edildi.

DHA