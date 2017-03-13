Anne kız birlikte sınava girdi

İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Rukiye Özobut ve kızı İlkin Zirve Özobut, dün yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) birlikte ter döktü.

Aliağalı anne-kız dün yapılan YGS'de birlikte heyecan yaşadı. İlçedeki yerel bir gazetenin ortağı olan Rukiye Özobut (47), kızı İlkin Zirve Özobut (19) ile birlikte bir yıl süresince sınava hazırlandı. Lise eğitimini dışarıdan tamamlayan Özobut, okumayı çok sevdiğini ve kendini geliştirmek için sınava girdiğini söyleyerek "Gazetecilikle ilgili bir eğitim almayı istiyorum. Sınava kızımla birlikte hazırlandım. Şimdi de sonuç kağıtlarını heyecanla ve merakla bekliyoruz. Ama ben eminim kızımdan daha yüksek bir puan alacağım" dedi.

İlkin Zirve Özobut da annesiyle birlikte aynı sınavda ter dökmenin değişik bir duygu olduğunu belirterek, annesinin iddiasının tersi çıkacağını ve kendisine çok daha yüksek puan gelmesini beklediğini söyledi.

DHA