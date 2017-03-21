Aytemiz’den akaryakıt sektöründe bir ilk “motorcu dostu istasyon”

İSTANBUL, (DHA) AYTEMİZ, ‘Motorcu Dostu İstasyon' projesi ile akaryakıt sektöründe, hizmet konusunda fark yaratan yepyeni bir çalışmaya imza atıyor. Motorcu Dostu Aytemiz İstasyonlarında, motosiklet kullanıcılarına özel park alanları ve bu alanın önünde kask, mont ve eldiven gibi eşyalarını bırakabilecekleri kişiye özel kilitli dolaplar, marketlerde kitleye özel ürünler yer alacak. Ayrıca yakıt alımı sırasında oluşabilecek kazaları engellemek amacı ile motosikletlilere özel hazırlanan pompaların önünde, kaymaz bir zemin olacak.Tüm bu hizmetlere ek olarak, motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak, kask ve eldivenlerini çıkartmadan pompada ödeme yapabilecekleri “Aytemiz motordan öde” hizmeti de kısa bir süre sonra anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında uygulanmaya başlanacak.

FARK YARATAN ÇALIŞMA

Türkiye'nin en hızlı büyüyen akaryakıt şirketi Aytemiz, sektörde bir ilke imza atarak “Motorcu Dostu İstasyon” projesini hayata geçiriyor. Motosiklet kullanıcılarının istek ve taleplerini tespit eden Aytemiz, Motorcu Dostu İstasyon projesi ile hizmet konusunda fark yaratan yepyeni bir çalışmaya imza atıyor. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Motorcu Dostu İstasyon projesi, motosiklet kullanıcılarının desteği ile Türkiye geneline yayılarak büyümesini sürdürecek. Motosiklet kullanıcılarının trafikteki algısını yükseltmek, emniyetlerine katkıda bulunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle geliştirilen Motorcu Dostu İstasyon projesi, bir dizi yeniliği de beraberinde getiriyor.

MOTORCUNUN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Bu kapsamda projede yer alan Aytemiz istasyonları, istasyon girişlerine yerleştirilecek ‘Motorcu Dostu İstasyon' tabelaları ile farklılaşacak. Bu istasyonlarda, motosiklet kullanıcılarına özel park alanları ve bu alanın önünde kask, mont ve eldiven gibi eşyalarını bırakabilecekleri kişiye özel kilitli dolaplar yer alacak. Ayrıca yakıt alımı sırasında oluşabilecek kazaları engellemek amacı ile motosikletlilere özel hazırlanan pompaların önüne, özel kaymaz bir zemin yer alacak. Farklı tekerlek tiplerine uygun lastik şişirme uçları da motosiklet kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Öte yandan motosikletlere yakıt dolumu yapacak personel de motosikletlere özel hizmet sunmak üzere bir eğitimden geçecek. Aytemiz Motorcu Dostu İstasyonlardaki marketlerde, motosiklet kullanıcılarına özel, Castrol madeni yağları, kask içi ve dışı temizleme spreyi, buğu önleyici, motosiklet temizleme ve cilalama spreyi ile zincir temizleme spreyi gibi bakım malzemelerine de yer verilecek. Hem yağ değişimini hem de zincir yağlamayı kolaylaştıran motosiklet sehpası da bu istasyonlarda yer alacak. Tüm bu hizmetlere ek olarak, motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak, kask ve eldivenlerini çıkartmadan pompada ödeme yapabilecekleri “Aytemiz motordan öde” hizmeti de kısa bir süre sonra anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında uygulanmaya başlanacak.

MOTOSİKLET KULLANICISININ DA ‘HİZMETİNDEYİZ'

Aytemiz olarak her türlü taşıt kullanıcısına “hizmetinizdeyiz” dediklerini ve bunu sonuna kadar uyguladıkları bir yaklaşıma sahip olduklarını söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Biz bu sloganı geliştirirken, tüm motorlu araçları hedefleyerek yola çıkmıştık. Bugün bizce geleceğin parlayan yıldızı olmaya aday olan motosiklet dünyasına dokunma ve onların hayatlarını kolaylaştırma zamanının geldiğini düşünüyoruz” dedi. Gerek satın alma ve gerekse kullanım açısından son derece ekonomik olan motosikletlerin özellikle büyük kentlerde yaşanan trafik probleminin en pratik çözümlerinden biri olduğunu anlatan Ahmet Eke, “Bugün Türkiye'de trafiğe kayıtlı 3 milyon motosiklet bulunuyor. Bizim hedefimiz bu 3 milyon kullanıcının tamamına ulaşmak. Onların ne tip ihtiyaçları olduğunu iyi biliyoruz ve motosiklet kullanıcılar için hem istasyonlarımızda, hem de trafikte bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

PROJEYİ MOTOSİKLET KULLANICILARI ŞEKİLLENDİRECEK

Motosikletin ister iş ister hobi amaçlı kullanılsın, başlı başına bir yaşam tarzını temsil ettiğini hatırlatan Ahmet Eke, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Motosikletlere ve motosiklet kullanıcılarına yönelik sektörde büyük bir boşluk olduğunu tespit ettik ve bu alanı hak ettiği şekilde doldurmak üzere harekete geçtik. Umuyoruz ki; sektördeki diğer oyuncular da başlattığımız bu hareketi takip ederek, yaklaşımımıza destek vereceklerdir. Kısa vadede kendi işlettiğimiz 25 istasyonumuzda devreye alacağımız uygulamayı, yıl sonuna kadar motorcuların yoğun olarak kullandıkları rotaları da dikkate alarak 100 istasyona kadar yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projemizi gerçekleştirmek üzere Koşuyolu istasyonumuzu pilot istasyon olarak belirledik. Bu pilot istasyonu kullanan motosikletli tüketicilerimizden aldığımız geri bildirimlerle,projemizi hem yaygınlaştırmaya hem de geliştirmeye devam edeceğiz.”

AYTEMİZ HAKKINDA:

2017 itibariyle 500'ü aşan istasyon sayısına ulaşan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini gittikçe artan bir büyüme ivmesiyle sürdürüyor. Bugün itibari ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve yıl sonu itibariyle 220.000 metreküp depolama kapasitesi ile önemli bir altyapıya sahip olan Aytemiz, yaptığı operasyonel iyileştirmelerle hizmet standardını her geçen gün yukarıya taşıyarak sürekli müşteri memnuniyeti ilkesiyle tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.





DHA