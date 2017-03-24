Ayvacık'ta deprem

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde merkez üssü Gülpınar Köyü olan Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü olarak saptadığı deprem, bugün saat 18.19'da oldu. Büyüklüğü önce 4.5 olarak açıklanan, ancak daha sonra 4.2 olarak revize edilen deprem, yerin 7.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, ilçe merkezi ve köylerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

Ayvacık'ta 6 Şubat'ta 5.3 büyüklüğünde depremde bazı köylerde hasar meydana gelmişti.

DHA