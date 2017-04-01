Bahçeşehir Koleji Eskişehir'de

BAHÇEŞEHİR Koleji Eskişehir Kampusu'nün tanıtım toplantısı yapıldı.

Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 2017-18 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak olan Bahçeşehir Koleji'nin tanıtım toplantısına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel ile çok sayıda davetli katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç yaptığı konuşmada, "Eskişehir ayrıcalıklı bir kenttir. Özellikle Tepebaşı bölgesi özel eğitim kurumları ve özel hastanelerin olduğu çağdaş bir ilçe konumundadır. Eskişehir'e Bahçeşehir eğitim kurumlarının gelmesi Eskişehir adına çok önemli" dedi.

"OKUL ÖNCESİNDEKİ EĞİTİM HEPSİNDEN DAHA DA ÖNEMLİ"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de Eskişehir'e şube açmakta geç kaldıklarını belirtti. Yücel şöyle konuştu:

"Biz eğitimi doğru dürüst yapamazsak muasır medeniyet düzeyine ulaşmamız mümkün değil. Dünyadaki iyi ülkelerde nasıl eğitim yapılıyorsa biz de bu eğitimi yapmak zorundayız okullarımızda. Sadece özel okullarda değil tüm okullarda yapmak zorundayız. Hep birlikte bunu anaokulundan itibaren anlayıp, kavrayabilirsek, eğitim nedir diyebilirsek, işte o zaman biz geleceği yakalayabiliriz. Keşke Türkiye'de eğitim zorunlu olarak 12 yıl olmasaydı da anaokulları zorunlu olsaydı. Keşke liseler 2 yıl olsaydı da bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce anaokulları zorunlu olsaydı. Keşke ben de anaokulunda okuyabilseydim. Ama daha yeni yeni Türkiye'de okul öncesi eğitimin önemi yeni kavranmaya başlandı. Şunu bilin ki anaokuluna 1 dolar yatırdığın zaman 7 dolar olarak geri alıyorsun. Anaokulu bireyin hayatındaki beyin gelişiminin en önemli yaş grubu. Okul öncesindeki eğitim hepsinden daha da önemli."

FETÖ'DEN ATILAN OLMADI

Enver Yücel, Bahçeşehir Okulları'nı 1994, Bahçeşehir Üniversitesi'ni de 1998 yılında kurduklarını anlattı. Kurumlarında 10 bine yakın öğretmen ve eğitimcinin görev yaptığını ifade eden Yücel şöyle konuştu:

"Şu anda 150 bine yakın öğrenciye hizmet veriyoruz. Türkiye'nin dünyadaki önemli bir markası yolunda hızla ilerliyoruz. Sayıca Avrupa'nın en büyüğüyüz. Ama dünyanın büyüklerinden bir tanesi olmamıza rağmen en büyüğü değiliz. Bütün bu çalışmaları yaparken kadromuzda 10 bine yakın öğretmen, eğitimci çalışıyor. Bu kadar büyüklükte, bu kadar çalışmada, bu kadar hoca, öğretmen çalışmamızda ama Allah'a şükür bir tane vermedik. Bir öğretmenimiz FETÖ'cülükten dolayı atılmadı. Biz öğretmenimizi iyi seçtik. Değerlerimize sahip çıktık. Kurulduğumuz günden beri iktidarlar değişti ama bizim ilke ve prensibimiz değişmedi. Ve yolumuza devam ediyoruz. Güncel politikaların içinde hiç olmadık. Ve hiç olmayacağız. Bizim işimiz eğitim, kaliteli eğitim ve Türkiye'nin geleceği. Biz sadece Türkiye içinde sınırlı kalmadık. Şuanda İstanbul ile birlikte dünyanın 5 noktasında bizim üniversitemiz var."

DHA