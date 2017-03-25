Bakan Özlü'den MARBLE övgüsü

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ithalata dayalı olmayan ihracat kalemlerinden biri olan mermerin Türkiye'nin toplam ihracatı içinde çok önemli payı olduğunu söyledi. İzmir 23'üncü MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın başarılı bir fuar olduğunu, bu yıl özellikle Doğu ülkelerine çok satış yapıldığını belirten Bakan Özlü, fuarın gelecek yıllarda daha da başarılı olmasını diledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü, 23'üncü Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar'da her holü gezen ve stantları dolaşan Bakan Özlü, mermer ve doğaltaş firmaları yetkililerinden bilgi aldı. Özlü, yaptığı açıklamada MARBLE'ın çok iyi hazırlanmış bir fuar olduğunu söyledi. Mermer sanayisinin ihracattaki önemine de değinen Bakan Özlü, "İzmir'in bir özelliği Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan itibaren iktisadi hayatımızın gelişmesinde önemli rolü olan bir şehir olmasıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yeni makinalar yeni sistemler sergilenirdi. Türkiye'nin kalkınmasında önemi olan ilk İktisat Kongresi de 1923'de İzmir'de yapıldı. Türkiye'nin kendi kaynaklarından çıkan ürünlerin ihracatı ile ithalata dayalı olmayan ürünlerin ihracatını hedefliyoruz. Mermer Türkiye'de çıkan, kendi işçilerimizin işlediği ürün olması nedeniyle ithalata dayalı olmayan bir ihracat kalemi. Özellikle mermerle ilgili çalışan firmalarımızın performansı çok yüksek. Fuar'da daha çok doğulu ülkelere ihracatın çok olduğunu gördüm. Firma yetkilileri güzel bir fuar geçtiğini söylediler. Bu fuarın gelecek yıl da başarlı şekilde devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

KOSGEP KREDİLERİNDE SIKINTI YOK

Bakan Özlü, İzmir'in Urla ilçesinde muhtar ve sivil tolum kuruluşlarıyla biraraya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada ise Urla'nın teknoloji üssü olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. KOBİ kredileriyle ilgili açıklama yapan Özlü, "Geçen yıldan bu zamana kadar 50 bin liralık KOBİ kredilerine başvuru sayısının 770 bin olduğunu açıkladı. Bakan Özlü, "İçlerinde mükerrer başvurular vardı. Güvenlik soruşturmasına takılan işletmelerimiz vardı. Değerlendirme sonunda 460 bin 167 işletmemize kredi verebileceğimiz bildirdik. Bunlardan müracatta bulunan 199 bin 745'nin işlemi başlatılırken, 45 bin 620’si kredisini aldı. İşlemi biten ama bankada parasını çekmeyen 79 bin 759 işletmemiz var. Toplam 125 bin 379 işletmenin, dün akşam saat 17.00 itibariyle bankada parası hazır durumdadır. Ayrıca 54 bin 288 adet işletmenin de ön onayı verilmiş durumda. Halen şu anda bize müracatta bulunan 199 bin 745 işletmeden işlemde olanların sayısı 20 bin 78’dir" dedi.

KOSGEB kredilerinde hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Bakan Özlü, sıkıntısı olanan kendisini aramasını istedi.

"MEVCET SİSTEMİN İŞLEYİŞİNDE SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Bakan Özlü, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna yönelik yaptığı konuşmada ise kilometre taşlarında önemli krizlerin aşıldığını, mevcut sistemin işleyişinde sıkıntılar yaşandığını söyledi. Özlü, "Devlet sistemi tıkır tıkır çalışsın, süreçler kısalsın, işler tıkır tıkır hallolsun. 18 maddenin özeti bu. Biz daha hızlı çalışan bir devlet mekanizması istiyor, süreci kısaltmak istiyoruz. Yenilenmeden kalkınma, büyüme olmaz. Bu 18 maddelik paket Türkiye’nin, sistemin kendisini yenilemesidir. Biz halk oylaması olarak sunduğumuz paketin Türkiye’nin ihtiyacından doğduğunu düşünüyoruz" dedi.

DHA