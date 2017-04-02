Bamya var, fiyat yüksek, alıcı yok

SON aylarda fiyatı altın ile yarışan kuru bamya, Antalya'daki aktarlarda bolca bulunmasına rağmen, müşteri sıkıntısı çekiliyor.

100 gramı 13 TL'den ipe takılı olarak satışa sundukları kuru bamyadaki fiyat artışının nedenlerini anlatan baharatçı Süleyman Sipahi, 4-5 kilo yaş bamyadan 1 kiloya yakın kuru ürün elde edildiğini söyledi. Üretimdeki güçlüğün bamya ekimini azalttığını kaydeden Sipahi, "Bamya nemi sevmez. Antalya'da da özellikle yaz aylarında nemin fazla olması bamyada kurtlanma yapıyor. Bu nedenle geçen yıl 3 kilo bamyayı çöpe atmak zorunda kaldım" dedi.

Bamyanın insan sağlığına faydalarının saymakla bitmeyeceğini kaydeden Süleyman Sipahi şunları anlattı:

"Bamya, sofraların vazgeçilmez bir lezzeti olarak her zaman tüketebileceğimiz bir ürün. Özellikle kuru bamyanın kolesterolü düzenlemede, toksinlerin vücuttan atılmasında, kan şekerini dengelemede, diyabete karşı vücut savunmasını güçlendirmede etkili olduğu biliniyor. Daha sağlıklı bir cilt için kullanılabilen en önemli gıdalardan biri olan bamya, tokluk hissi yarattığından, vücut metabolizmasını hızlandırıyor ve dolayısıyla zayıflamada da etkili oluyor."

Süleyman Sipahi Antalya'da bamya sıkıntısı olmadığını, ancak müşteri azlığı nedeniyle yeterli geliri elde edemediklerini belirttii.

DHA