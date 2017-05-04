Batman'da 72 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

BATMAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ev ve 3 araç içinde yaptığı aramada, 68 kilo 485 gram kubar, 3 kilo 10 gram toz esrar ve 865 gram menşei belli olmayan olmak üzere toplam 72 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili Batman Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, il genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan kişilere yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

'Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 29 Nisan 2017 günü, ilimiz İluh mahallesinde iki adreste ve üç araç içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan arama faaliyeti sonucunda; (68.485) gram kubar esrar, (3.010) gram toz esrar, (865) gram ise menşei tespit edilemeyen beyaz renkli sentetik madde ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.'

DHA