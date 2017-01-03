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İzmir Haberi: Bergama'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Bergama'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
13:343 Ocak 2017
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Bergama'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Bergama'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik polisin düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, bu sabah 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Aralarında Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, emekli imam, bir esnaf, iki memur ve evhanımları bulunan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 

DHA

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