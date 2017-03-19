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Son Dakika: Bremerhaven'de camiye çirkin saldırı

Bremerhaven'de camiye çirkin saldırı
13:1019 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Bremerhaven'de camiye çirkin saldırı
Bremerhaven'de camiye çirkin saldırı

Almanya'nın Bremen Eyaleti'ne bağlı Bremerhaven kentinde Milli Görüşe bağlı Yeni Fatih Camisine dün gece domuz kulağı ve domuz ayağıatıldı. 2011 yılında Alman siyasetçilerin de katılımıyla açılan Yeni Fatih Camisi'ne yapılan domuz parçalı saldırı cami cemaatini şok etti. Minareli ve kubbeli olan camiye kimlerin ve neden böyle bir saldırı düzenlediği araştırılıyor.

Camiye yapılan saldırı kentte yaşayan Türklerin de tepkisini çekti. Sosyal medyada konuyla ilgili açıklama yapan cami yönetimi ve üyeleri saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve sorumluların polis tarafından biran önce yakalanmasını istediklerini dile getirdiler. Yönetim Facebook sayfasından, cami avlusuna atılan parçalanmış domuzun resimlerini de paylaşarak durumu kamuoyuna duyurdu.

DHA

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