Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 39 askeri personel tutuklandı

BURSA merkezli 27 ilde FETÖ/PDY yönelik iki hafta önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 46 şüpheliden 39'u mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Ocak'ta Bursa merkezli yapılan operasyon kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'da gözaltına alınan muvazzaf 27 subay, 17 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 23 subay ve 16 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 subay, 1 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'daki FETÖ/PDY'nin insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye aldı.

Ekipler, şifrelerini çözdükleri bazı belgelerde, 46 kişinin ismine ulaştı. Bu isimleri araştıran ekipler, söz konusu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde teğmen, asteğmen, astsubay gibi görevlerde bulunduklarını tespit etti. Bunun üzerine, Bursa merkezli 27 ilde subay, astsubay, doktor ve öğretmenin de bulunduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DHA