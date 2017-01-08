Çamburnu Tabiat Parkı'nda çıkan yangında 20 hektar sarıçam kül oldu (2)

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Sürmene İlçesi Çamburnu mevkiinde dün gece çıkan orman yangınının bu sabah saat 05.00’de tamamen söndürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Dün gece saat 23.15’te başlayan orman yangınına ilk müdahale saat 23.35’te yapılmıştır. Yangına çevre illerden gelen arazözlerle birlikte 13 arazöz müdahale etmiştir. Bu arazözlerin 5’i Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nden, 4’ü Amasya, 4 adedi ise Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelmiştir. Orman yangını söndürme çalışmalarına 8 hizmet aracı ve 6 adedi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 3 adedi de Rize Belediyesi’nden olmak üzere 9 itfaiye aracı destek vermiştir. 40’ı itfaiye personeli olmak üzere 120 personelin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı Sürmene Çamburnu orman yangını söndürülmüştür. 25 hektar örtü yangını çıkmıştır. Boylu ağaçlar canlılığını kaybetmemiş olup, alt tabakadaki çalı çırpı maki formasyonu zarar görmüştür."

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, "Canı pahasına orman yangınlarına müdahalede bulunan cefakar orman teşkilatı mensuplarımız sayesinde Sürmene Çamburnu yangınını çok büyük alanlara yayılmadan söndürdük. Trabzon Büyükşehir ve Rize Belediyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

DHA