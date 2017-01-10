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İstanbul Haberi: Cami imamı Karabey: Uyarı anonsu yapıldı

Cami imamı Karabey: Uyarı anonsu yapıldı
16:1810 Ocak 2017
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Cami imamı Karabey: Uyarı anonsu yapıldı
Cami imamı Karabey: Uyarı anonsu yapıldı

İSTANBUL Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5’inci Kısım Camii’ne gelerek, cami imamı Adem Karabey’den bilgi aldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Rahmi Yaran, yeni geldiğini kazayla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, “Uyarı anonsları yapıldı” dedi. İkindi namazı için camiye giren Yaran ve Karabey’in çıkışta bir açıklama yapması bekleniyor. Tenteyi kaldırma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. 

DHA

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