Çanakkale'de 58 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 58 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu ekipleri, dün gece bir grubun, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığını öğrenince harekete geçti. Ayvacık'ın Bademli Köyü Acıdere Mevkii'ne operasyon düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Mali, Kongo ve Kamerun uyruklu 58 kaçak, jandarma tarafından yakaladı. Yakalanan kaçaklar, minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Grup daha sonra Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA