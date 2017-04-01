çektiren gelin ile damada hırsız şoku

ADANA'da doğal ortamda düğün ı çektiren gelin ile damadın otomobilde bıraktıkları içinde 12 bin lira olan çanta çalındı. Otomobile '1 Nisan' yazdıran gelin Şenel Mert, "Espri olsun diye 1 Nisan yazdırmıştık, hırsızlar bize şaka yaptı" dedi.

Damat Cengizhan Güvendik ile gelin Şenel Mert düğün öncesi hatıra ı çektirmek için 31 KEJ 39 plakalı otomobil ile merkez Yüreğir İlçesi'nin Sepici Mahallesi'ne geldi. Seyhan Nehri kıyısındaki piknik alanına araçlarını park eden çift, mesire alanında bol bol çektirdi. Düğün salonuna gitmek için araçlarının yanına gelen Şenel Mert ile Cengizhan Güvendik, hayatlarının en mutlu gününde büyük bir şokla karşılaştı.

Çiftin 1 saat önce park ettiği otomobilin arka camını kıran hırsızlar, Şenel Mert'in içerisinde 12 bin lira para ile kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Misafirlerin salonda kendilerini beklediğini söyleyen Şenel Mert, "Ne olursa olsun, düğün iptal edilmeyecek. Biz espri olsun diye otomobili süsletirken 1 Nisan yazmıştık. Ama hırsızlar bize 1 Nisan şakası yaptı" diye konuştu.

Şenel Mert ile Cengizhan Güvendik, olay yerine çağırdıkları yakınlarının 1974 model otomobiline binerek düğün salonunun yolunu tuttu.

DHA